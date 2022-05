Hassan Sheikh Mohamud setzte sich bei der Präsidentenwahl gegen 35 Kandidaten durch. Foto: Farah Abdi Warsameh/AP/dpa FOTO: Farah Abdi Warsameh Wahlen Ex-Präsident von Somalia erneut zum Staatschef gewählt Von dpa | 16.05.2022, 00:09 Uhr

In dem immer wieder von Terror erschütterten Land am Horn von Afrika wurde der Präsident in einer indirekten Wahl gewählt. Ein früherer Staatschef setzte sich gegen den amtierenden Präsidenten durch.