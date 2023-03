Eine Szene aus dem Oktober 2015: Migranten stehen an der österreichisch-deutschen Grenze. Viele der Ankommenden wurden damals auch in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Bramsche-Hesepe in Niedersachsen gebracht. Deren damaliger Leiter: Conrad Bramm. Im Interview äußert er sich zur deutschen Migrationspolitik.

Foto: dpa up-down up-down