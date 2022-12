Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck hat sich zu den Klimaaktivisten geäußert. Archivfoto: dpa/Thomas Frey up-down up-down Ex-Bundespräsident äußert sich Gauck zeigt Verständnis für Klimaaktivisten – und kritisiert „Letzte Generation“ Von AFP | 24.12.2022, 15:31 Uhr

Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck hat Verständnis für Klimaaktivisten gezeigt und in diesem Zusammenhang die Bewegung „Fridays for Future“ gelobt. Kritik äußerte Gauck dagegen an der Gruppe „Letzte Generation“.