Europaminister zeigt Staatssekretär „Stinkefinger" Von dpa | 09.04.2022, 14:09 Uhr

Die sogenannte Mallorca-Affäre um die zurückgetretene NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) sorgt weiter für Gesprächsstoff. Am Freitagnachmittag reagierte Nordrhein-Westfalens Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) am Berliner Flughafen auf eine Frotzelei des Duisburger SPD-Bundestagsabgeordneten Mahmut Özdemir in aller Öffentlichkeit mit der „Stinkefinger-Geste.“ Beide bestätigte den Vorfall am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.