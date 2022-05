Saskia Esken, SPD-Bundesvorsitzende, spricht. Foto: Christophe Gateau/dpa FOTO: Christophe Gateau SPD-Chefin Esken hofft nach Absturz im Norden auf Erfolg bei NRW-Wahl Von dpa | 08.05.2022, 19:42 Uhr

Nach dem historisch schlechten Abschneiden der SPD in Schleswig-Holstein hofft die Bundesvorsitzende Saskia Esken auf einen Wahlsieg ihrer Partei bei der bevorstehenden Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass Thomas Kutschaty demnächst Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen sein wird“, sagte Esken am Sonntag im ZDF.