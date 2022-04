Rente FOTO: Patrick Pleul Krankenversicherung Erwerbstätige Rentner sollen Krankengeld bekommen können Von dpa | 08.04.2022, 20:06 Uhr | Update vor 10 Min.

Der Bundesrat hat nach Angaben des Sozialministeriums in Kiel am Freitag eine Initiative Schleswig-Holsteins zu einem Krankengeld für Rentner beschlossen. Demnach sollen sich gesetzlich krankenversicherte Rentner unabhängig vom Bezug einer Teil- oder einer Vollrente unter bestimmten Voraussetzungen für einen Anspruch auf Krankengeld entscheiden können. Nun geht die Initiative zur Prüfung an die Bundesregierung.