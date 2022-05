NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) gestikuliert. Foto: Oliver Berg/dpa FOTO: Oliver Berg Sondierungsgespräche Erstes Treffen von CDU und Grünen nach NRW-Landtagswahl Von dpa | 18.05.2022, 06:11 Uhr

Eine Regierungskonstellation Schwarz-Grün hat es im Industrieland NRW noch nicht gegeben. Bereits wenige Tage nach der Wahl setzen sich Vertreter beider Parteien in Düsseldorf an einem Tisch. Von einem Sondierungsgespräch ist aber in den Mitteilungen noch keine Rede.