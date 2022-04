Bundeskanzler Olaf Scholz besichtigt die Wasserstoffanlage der Chiyoda Corporation. Foto: Kay Nietfeld/dpa FOTO: Kay Nietfeld Bundeskanzler im Ausland Ende des Japan-Besuchs: Scholz besichtigt Wasserstoffanlage Von dpa | 29.04.2022, 05:51 Uhr

Deutschland will sein Engagement in der Indopazifik-Region stärken: Bundeskanzler Scholz setzt mit seinem Besuch in Japan ein Zeichen. Seine Vorgänger Merkel und Schröder reisten zuerst nach China.