Daniela Behrens informiert in der Landespressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage. Foto: Ole Spata/dpa/Archivbild FOTO: Ole Spata Pandemie Einen Monat nach Lockerung: Ministerin dankt Maskenträgern Von dpa | 03.05.2022, 16:10 Uhr | Update vor 11 Min.

Einen Monat nach der Aufhebung zahlreicher Corona-Auflagen hält Niedersachsens Gesundheitsministerin das Ende der Maskenpflicht in vielen Bereichen nach wie vor für verfrüht. „Ich bleibe bei meiner Einschätzung, dass es angemessen gewesen wäre, die Maskenpflicht noch etwas länger aufrechtzuerhalten“, sagte Daniela Behrens (SPD) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Sie danke daher der „großen Mehrheit“ der Niedersachsen, die zum Beispiel beim Einkaufen weiterhin eine Maske trage.