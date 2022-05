Am 1. Mai gehen in vielen Ländern Menschen auf die Straße, um für bessere Arbeitsbedingungen zu demonstrieren. Foto: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. FOTO: Michael Buholzer Politik Ein Tag für die Arbeit Von dpa | 01.05.2022, 15:13 Uhr

Am 1. Mai kann man an vielen Orten Menschen sehen, die auf Plätzen und Straßen demonstrieren. Worum es dabei geht und warum sie ausgerechnet am 1. Mai auf die Straße gehen, erfährst du hier.