„Eigentlich bräuchten wir 1,75 Erden für unseren Ressourcenverbrauch“: Mojib Latif, Professor am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel FOTO: Markus Scholz/ DPA up-down up-down Earth Overshoot Day 2022 Herr Latif, warum ist der Erderschöpfungstag am Donnerstag so schlimm? Von Frank Jung | 27.07.2022, 19:07 Uhr

So früh im Jahr lag dieses brisante Datum noch nie: Am 28. Juli ist „Earth Overshoot Day“. Der Klimawissenschaftler Prof. Mojib Latif vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel erklärt, wie alarmierend dieses Signal ist und was daraus folgt.