Joe Biden Foto: Andrew Harnik/AP/dpa up-down up-down US-Regierung Durchsuchung bei Biden - Keine Geheimdokumente gefunden Von dpa | 01.02.2023, 20:49 Uhr

In den vergangenen Wochen sind mehrfach vertrauliche Unterlagen in privaten Räumen von US-Präsident Biden aufgetaucht. Nun nehmen Ermittler auch sein Haus in Rehoboth Beach unter die Lupe.