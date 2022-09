Der Luftraum über Gefängnissen ist eigentlich gesperrt. Doch immer wieder kommt es zu Überflügen mit Drohnen. Auch Drogen wurden so schon in Justizvollzugsanstalten geliefert. Niedersachsen rüstet deswegen jetzt auf. Foto: dpa up-down up-down 18 Drohnen-Vorfällen im Jahr 2021 Drogen per Drohne: Niedersachsen rüstet Gefängnisse nach - und MV? Von Dirk Fisser | 27.09.2022, 01:30 Uhr

18 Vorfälle mit Drohnen rund um Gefängnisse in Niedersachsen im vergangenen Jahr verzeichnet. Es ging um Drogen und Handys. Jetzt soll an drei Justizvollzugsanstalten ein Warnsystem installiert werden, das Wächter alarmiert. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gab es Vorfälle.