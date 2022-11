Der frühere US-Präsident Donald Trump will bei der Präsidentenwahl 2024 erneut für die Republikaner antreten. Foto: dpa/Andrew Harnik up-down up-down Dritte Kandidatur verkündet Donald Trump will 2024 erneut US-Präsident werden Von dpa | 16.11.2022, 06:37 Uhr

Nun also doch: Donald Trump hat verkündet, dass er erneut US-Präsident werden will. Er tritt mit dem bekannten Wahlkampfmotto an: „Make America Great Again“.