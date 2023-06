Ex-US-Präsident Donald Trump ist offenbar zum zweiten Mal angeklagt, wie es selbst verkündete. Foto: dpa/AP/Alex Brandon up-down up-down Dokumentenaffäre Offenbar erneute Anklage gegen Donald Trump: Warum dieser Fall noch brisanter ist Von dpa | 09.06.2023, 07:33 Uhr | Update vor 23 Min.

Bald ist es ein Jahr her, dass in Trumps Anwesen in Florida streng geheime Regierungsunterlagen gefunden wurden. Nun kommt es offenbar zu einem historischen Schritt. Der Ex-US-Präsident wird erneut angeklagt – diesmal auf Bundesebene.