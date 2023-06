Anhänger des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump versammeln sich vor dem Trump National Doral Resort in Miami. Foto: dpa/Alex Brandon up-down up-down Polizei bereitet sich auf Großdemo vor Vor Gerichtstermin von Donald Trump: Anhänger versammeln sich in Miami Von dpa | 12.06.2023, 21:57 Uhr | Update vor 53 Min.

Am Dienstag wird sich Ex-US-Präsident Donald Trump in Miami erneut vor Gericht verantworten müssen. Vorgeworfen wird ihm in diesem Fall die gesetzeswidrige Aufbewahrung höchstsensibler Informationen. Die Polizei bereitet sich auf größere Proteste vor.