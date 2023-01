Donald Trump Foto: Alex Brandon/AP/dpa up-down up-down USA Donald Trump startet Kampagne für Präsidentenwahl 2024 Von dpa | 29.01.2023, 02:01 Uhr

Er will es wieder tun: Bereits im November kündigte Donald Trump seine erneute Kandidatur an. Jetzt geht es in den Wahlkampf für 2024. Wagt es jemand in seiner Partei, den Republikaner herauszufordern?