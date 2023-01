Der neue Schützenpanzer Puma bleibt ein Problemkind der Bundeswehr. Foto: dpa/Philipp Schulze up-down up-down Schützenpanzer der Bundeswehr auf einen Blick „Problem-Puma“: Bagatellen oder Mängel? Von Tim Prahle | 06.01.2023, 17:16 Uhr

Der alte „Marder“ gewinnt an Bedeutung und soll jetzt sogar in der Ukraine helfen. Bei dem neuen Schützenpartner „Puma“ ringen Industrie und Ministerium weiter um die richtige Problem-Benennung. An der theoretischen Überlegenheit des Fahrzeugs gibt es dabei wenig Zweifel, wie ein Vergleich zeigt.