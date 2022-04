Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Foto: Lisi Niesner/Reuters/Pool/dpa/Archivbild FOTO: LISI NIESNER Bundeskanzler DGB NRW sieht Scholz-Auftritt am 1. Mai als „gutes Signal“ Von dpa | 26.04.2022, 12:49 Uhr | Update vor 45 Min.

Der Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf der Kundgebung zum 1. Mai in Düsseldorf ist nach Ansicht des DGB Nordrhein-Westfalen ein „gutes Signal“ der Veränderung. „Es ist seit vielen Jahren und fast Jahrzehnten wieder so, dass ein Bundeskanzler an der 1. Mai-Kundgebung teilnimmt. Das finde ich gut, weil es einfach auch zeigt, dass für diese Bundesregierung der Kontakt zu den Gewerkschaften, auch mal der Kontakt auf der Straße, einen Wert hat. Das ist gut, das ist eine Veränderung“, sagte die Vorsitzende des DGB NRW, Anja Weber, am Dienstag in Düsseldorf.