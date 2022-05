Das Logo des DGB steht auf dem Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild FOTO: Fabian Sommer Wirtschaftsfragen DGB NRW: Künftige NRW-Regierung muss Probleme „anpacken“ Von dpa | 16.05.2022, 06:21 Uhr

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Nordrhein-Westfalen erwartet von der künftigen Landesregierung entschlossenes Handeln in sozialen und ökonomischen Fragen. „Die Probleme in Nordrhein-Westfalen sind groß“, sagte die Vorsitzende Anja Weber der Deutschen Presse-Agentur nach der Landtagswahl. „Jedes fünfte Kind lebt in Armut und wir sind in ganz großer Sorge um die Zukunft unserer Industriearbeitsplätze. Das muss angepackt werden.“