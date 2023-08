Leichterer Zugang für Ausländer Deutscher Pass für Einwanderer: Das steckt hinter der beschlossenen Reform und | 23.08.2023, 16:05 Uhr Von epd dpa | 23.08.2023, 16:05 Uhr Vier Bücher mit dem Grundgesetz liegen während einer Einbürgerungsfeier auf einem Tisch. Die Bundesregierung will die Einbürgerung leichter gestalten. Symbolfoto: dpa/Frank Molter up-down up-down

Viele Ausländer leben lange ohne deutschen Pass in Deutschland. Die Bundesregierung will das ändern – für mehr Fachkräfte, aber auch als Anreiz für eine bessere Integration. Was genau geplant ist – und welche Kritik es daran gibt.