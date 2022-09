Prozess um Nizza-Anschlag Foto: Andreas Gebert/dpa up-down up-down Terrorismus Deutsche sagt im Prozess um Nizza-Anschlag aus Von dpa | 21.09.2022, 16:25 Uhr

Als der Lkw 2016 in die Menschenmenge rast, ist auch eine Berliner Oberstufenklasse in Nizza. Eine Lehrerin und zwei Schülerinnen sterben. Bei Gericht wendet sich nun eine Mutter direkt an die Angeklagten.