Die Deutschen lieben das Bezahlen mit Bargeld - doch die Politik will die Verwendung einschränken Foto: dpa/Patrick Pleul up-down up-down Kolumne „Der Performance-Check“ Deutsche lieben Bargeld – sind wir deswegen etwa alle Geldwäscher? Eine Kolumne von Marion Trimborn | 26.06.2023, 13:14 Uhr

Nach wie vor sind in Deutschland Euro-Münzen und Scheine das wichtigste Zahlungsmittel. Immer wieder gibt es Vorstöße der Politik, die Nutzung von Bargeld einzuschränken – angeblich im Kampf gegen Kriminelle. Was soll das? Eine Liebeserklärung an Klimpergeld und Scheine.