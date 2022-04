Telemedizin FOTO: Monika Skolimowska Corona-Pandemie Deutlich mehr Videosprechstunden bei Ärzten im Norden Von dpa | 14.04.2022, 11:12 Uhr | Update vor 56 Min.

Im Zuge der Corona-Pandemie haben digitale Arztbesuche in Schleswig-Holstein stark zugenommen. Nach Angaben der AOK NordWest vom Donnerstag nutzten Versicherte dieser Krankenkasse in den ersten drei Quartalen 2021 insgesamt 10 221 Videosprechstunden von Ärzten im Land. Das waren über 52 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2020 mit 6700 digitalen Beratungen. In den ersten drei Quartalen 2019 hatten sich nur sechs AOK-Versicherte per Bildschirm beraten lassen.