Demo in Osnabrück: Pro-russische Schilder beanstandet Von dpa | 10.04.2022, 15:14 Uhr

Bei einer Demonstration in Osnabrück hat die Polizei mehrere pro-russische Schilder beanstandet. Die Teilnahme mit solchen Schildern sei untersagt worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Zudem habe man die Personalien der jeweiligen Teilnehmer aufgenommen. Etwa 220 Menschen hatten sich der Polizei zufolge gegen Mittag am Osnabrücker Schlossgarten versammelt und nach einigen Redebeiträgen in Bewegung gesetzt. Die Veranstaltung war als Demonstration gegen Rassismus und Nationalismus angemeldet worden. Genaue Angaben zur Zahl der beanstandeten Schilder machte die Polizei zunächst nicht.