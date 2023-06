Wirbt um verbale Abrüstung in der Wolfsdebatte: Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne). Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Grünen-Politiker im Interview Debatte um Wolf in Niedersachsen: Umweltminister Christian Meyer bekommt Morddrohungen Von Lars Laue | 26.06.2023, 01:00 Uhr

Niedersachsen hat seit Jahren ein Problem mit dem Wolf. Wie Umweltminister Christian Meyer das in den Griff bekommen will, erläutert er im Interview mit unserer Redaktion. Und der Grünen-Politiker sagt, was er davon hält, wenn Verbraucher sich jetzt noch schnell eine neue Gasheizung zulegen.