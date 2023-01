Die CSU um Parteichef Markus Söder trifft sich am Freitag zur alljährlichen Klausurtagung. Archivfoto: imago images/Future Image up-down up-down Partei berät sich Nur Bayern oder doch die Kanzlerschaft? Darum geht es bei der CSU-Klausurtagung Von dpa | 06.01.2023, 12:03 Uhr

Am Freitag versammelt sich die CSU um Ministerpräsident Markus Söder zur alljährlichen Klausurtagung. Auch wenn die kommende Landtagswahl in Bayern aus aktueller Sicht keine Überraschungen bringen dürfte – am Ende könnte das Ergebnis durchaus Folgen haben.