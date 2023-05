CSU-Parteitag Foto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Landtagswahlen CSU hofft bei der Bayern-Wahl auf Zugkraft von Söder Von dpa | 07.05.2023, 11:02 Uhr

Am 8. Oktober will die CSU in Bayern die Wahl gewinnen und ihre Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen. Die Nominierung des Spitzenkandidaten war obligatorisch, abgerechnet wird später.