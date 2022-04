Corona und Schule FOTO: Matthias Bein Pandemie Corona-Tests an Schulen gehen zu Ende Von dpa | 08.04.2022, 10:27 Uhr | Update vor 22 Min.

Nach knapp einem Jahr gehen an diesem Freitag die regelmäßigen Corona-Tests für Schüler in Nordrhein-Westfalen zu Ende. Das Schulministerium hatte vor drei Wochen bekanntgegeben, dass die anlasslosen Testungen mit dem letzten Schultag vor den Osterferien eingestellt werden. Sie sollen demnach nach den Osterferien nicht wieder aufgenommen werden, sofern es bis dahin keine unerwartete kritische Entwicklung des Infektionsgeschehens gibt. Der Unterricht beginnt im bevölkerungsreichsten Bundesländer wieder am 25. April.