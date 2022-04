Appelliert zum Schutz vor Corona an die Eigenverantwortung: Daniela Behrens (SPD), Gesundheitsministerin von Niedersachsen FOTO: Ole Spata/dpa Bei Corona-Infektion Niedersachsen will Isolation ab Mai auf fünf Tage verkürzen Von Lars Laue | 12.04.2022, 16:15 Uhr

Corona-Infizierte müssen in Bayern bereits von diesem Mittwoch an nur noch fünf Tage in Isolation. In Niedersachsen dürfte es ab Mai ähnlich laufen.