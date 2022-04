ARCHIV - Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test-Einrichtung für die Analyse vorbereitet. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Britta Pedersen Pandemie Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein auf 1247,4 gesunken Von dpa | 26.04.2022, 20:56 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Dienstag gesunken. Der Wert lag bei 1247,4, wie aus den Zahlen der Landesmeldestelle (Stand: 19.46 Uhr) hervorgeht. Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen 1345,6 betragen. Wie aus der am frühen Dienstagmorgen veröffentlichten Übersicht des Robert Koch-Instituts hervorgeht, hatte Schleswig-Holstein im Bundesländer-Vergleich den höchsten Inzidenzwert. Am Dienstag wurden 7250 Neuinfektionen gemeldet - am Vortag waren es 8094.