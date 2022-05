PRODUKTION - Testflüssigkeit wird auf einen Antigen-Schnelltest gegeben. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Fallzahlen Corona-Inzidenz in Niedersachsen sinkt unter 800 Von dpa | 05.05.2022, 12:08 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen ist weiter gesunken, bleibt im Vergleich der Bundesländer aber hoch. Am Donnerstag wurde sie vom Land mit 799,1 angeben. Vor einer Woche lag sie noch bei 1228,2. Die Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche gemeldet wurden.