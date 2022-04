PRODUKTION - Eine Krankenschwester steckt ein Abstrichstäbchen in die Flüssigkeit eines Corona-Schnelltests. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Kalaene Fallzahlen Corona-Inzidenz in Hamburg wieder gesunken Von dpa | 25.04.2022, 12:17 Uhr

Nach vier Tagen Anstieg in Folge ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg wieder gesunken. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche am Montag mit 1105,3 an. Am Sonntag waren es 1130,9 und am Montag vor einer Woche 1152,1.