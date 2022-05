ARCHIV - Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild FOTO: Oliver Berg Fallzahlen Corona-Inzidenz in Hamburg steigt auf 476,4 Von dpa | 15.05.2022, 10:33 Uhr

Die Hamburger Corona-Inzidenz ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) etwas gestiegen. Das Institut gab den Wert auf seinem Dashboard im Internet am Sonntag (3.10 Uhr) mit 476,4 an. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner und Woche bei 454,7 gelegen.