ARCHIV - Eine biologisch-technische Assistentin bereitet PCR-Tests für die Analyse vor. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte Fallzahlen Corona-Inzidenz in Hamburg liegt bei 454: Leichter Rückgang Von dpa | 14.05.2022, 10:34 Uhr

Hamburgs Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) leicht gesunken. Das Institut gab den Wert auf seinem Dashboard im Internet am Samstagmorgen (3.10 Uhr) mit 454,7 an. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche bei 468,3 gelegen. Die bundesweite Inzidenz gab das RKI am Samstag mit 477,0 an.