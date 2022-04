ARCHIV - Ein Mitarbeiter hält ein Abstrichstäbchen für die Durchführung eines Corona-Tests in der Hand. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Pandemie Corona-Inzidenz in Hamburg deutlich höher: Zehn Tote Von dpa | 27.04.2022, 13:33 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist noch einmal deutlich gestiegen. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche am Mittwoch mit 1307,0 an, nach 1213,1 am Dienstag. Am Mittwoch vor einer Woche war die Inzidenz noch unter die Marke von 1000 gerutscht (985,7).