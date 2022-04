Corona-Test FOTO: Sebastian Gollnow RKI-Zahlen Corona-Inzidenz geht in NRW weiter zurück Von dpa | 01.04.2022, 08:28 Uhr | Update vor 15 Min.

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist weiter gesunken. Am Freitag lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche bei 1288,3 - nach 1314,7 am Vortag, wie das Robert Koch-Institut (RKI) meldete. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz fiel erneut deutlich höher aus - und wurde mit 1586,4 ausgewiesen.