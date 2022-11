Bei der Parlamentswahl in Israel liegt die Likud-Partei von Benjamin Netanjahu vorne. Foto: Tsafrir Abayov/AP/dpa up-down up-down Prognosen zur Wahl Comeback möglich: Netanjahus Likud-Partei bei Wahl in Israel vorne Von dpa | 01.11.2022, 21:21 Uhr

In Israel wurde am Dienstag gewählt – bereits zum fünften Mal binnen weniger Jahre. Nun scheint Benjamin Netanjahu ein Comeback zu machen. Seine rechtskonservative Likud-Partei liegt in Prognosen vorne.