Corona-Test Foto: Andrew Braun/AP/dpa up-down up-down Pandemie China kündigt Ende der Quarantänepflicht bei Einreise an Von dpa | 26.12.2022, 18:15 Uhr

Mit dem Ende fast aller Maßnahmen verbreitet sich das Virus in China nun rasend schnell. Doch die Regierung hält an ihrer Kehrtwende in der Corona-Politik fest.