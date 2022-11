Per Handy sollen die Deutschen in Zukunft vor Katastrophen gewarnt werden - ganz ohne Internet oder App. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Reaktion auf Flutkatastrophe Katastrophenschutz: Wie das neue Warnsystem Cell Broadcast funktioniert Von Lucie Wittenberg | 11.11.2022, 13:58 Uhr

Nach der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz sollen die Deutschen in Zukunft früher gewarnt werden. So funktioniert Cell Broadcast, das neue Warnsystem der Bundesregierung.