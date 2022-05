Daniel Günther (CDU) lacht. Foto: Frank Molter/dpa FOTO: Frank Molter Wahlen CDU und FDP sprechen über Regierungsbildung im Norden Von dpa | 17.05.2022, 16:19 Uhr

Die CDU in Schleswig-Holstein um Ministerpräsident Daniel Günther hat nach dem Treffen mit den Grünen auch ein erstes Sondierungsgespräch mit der FDP geführt. „Wir haben auch eine Präferenz, die Präferenz heißt Schwarz-Gelb“, sagte FDP-Spitzenkandidat Bernd Buchholz am Dienstag. Ähnlich äußerte sich der Landesvorsitzende Heiner Garg. „Wir sind gespannt, was uns der Ministerpräsident so vorstellen wird“, sagte Garg. Die FDP sei für andere Optionen offen. Ziel müsse angesichts der Herausforderungen eine stabile, tragfähige Regierung für die kommenden fünf Jahre sein.