Wahlerfolg CDU setzt nun auf NRW-Wahlerfolg: „Fantastisches Ergebnis" Von dpa | 09.05.2022, 08:16 Uhr

Nach dem klaren Wahlsieg der CDU bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hoffen die Christdemokraten auch auf einen Wahlerfolg am kommenden Sonntag in Nordrhein-Westfalen. Die CDU im Norden habe ein „fantastisches Ergebnis“ erzielt, sagte Generalsekretär Mario Czaja am Montag im Deutschlandfunk. Das wolle man auch in Nordrhein-Westfalen erreichen. Im bevölkerungsreichsten Bundesland finden am 16. Mai Landtagswahlen statt. In Umfragen liefern sich hier CDU und SPD ein enges Rennen.