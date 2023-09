Parteien CDU-Politiker wollen Diskussion um Umgang mit AfD beenden Von dpa | 24.09.2023, 19:16 Uhr | Update vor 57 Min. Boris Rhein Foto: Boris Roessler/dpa up-down up-down

Die CDU steht in der Kritik, seit ihre Fraktion in Thüringen eine Initiative auch mit AfD-Stimmen durchsetzte. Die Bundespartei wies Vorwürfe zurück - und will auch über andere Profilthemen diskutieren.