Wenn der Hund zum besten Freund wird: Viele Menschen in Niedersachsen haben kaum soziale Kontakte. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa up-down up-down Auswege aus der Isolation Wenn die Angst vor Einsamkeit die Vorfreude auf Ostern überschattet Von Lars Laue | 07.04.2023, 11:00 Uhr

Die Stille in der eigenen Wohnung kann manchmal erdrückend sein: Einsamkeit wird für viele Menschen zu einem immer größeren Problem. Was die CDU in Niedersachsen dagegen unternehmen will.