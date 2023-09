CDU-Chef Friedrich Merz setzt in der aktuellen Debatte um die Migrationspolitik vor allem auf eine härtere Gangart. "Wir sind sehr wenig konsequent in der Zurückweisung, auch in der Abschiebung", sagte er der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag). Wie in Dänemark sollten Asylsuchende nur noch Sachleistungen erhalten, in Sammelunterkünften untergebracht und ausreisepflichtige Menschen unverzüglich abgeschoben werden, forderte er.

Dänemark als Vorbild für deutsche Migrations- und Asylpolitik

"Wir haben zurzeit in Deutschland fast 300.000 ausreisepflichtige Ausländer", sagte der CDU-Vorsitzende weiter. Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung, die Aufnahmefähigkeit und die Integrationsfähigkeit des Landes dürften aber nicht überstrapaziert werden.

Dänemark solle daher Vorbild für die deutsche Migrations- und Asylpolitik sein. Die sozialdemokratische Regierung in Dänemark habe durch ihren Kurswechsel in der Asylpolitik den Stimmenanteil rechtsnationaler Parteien von über 20 auf unter drei Prozent zurückdrängen können.

Der Bundestagsfraktionschef der Liberalen, Christian Dürr, forderte wie Merz, Migranten nur noch mit Sachleistungen zu unterstützen.

Stationäre Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien

Die Bereitschaft von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), stationäre Grenzkontrollen zu Polen und zu Tschechien gegen Schleuser und illegale Einreisen zu ermöglichen, begrüßte Merz. Dies alleine werde "das Problem" aber nicht lösen. "Wir haben Migrationsbewegungen, Fluchtbewegungen auf der Welt in einem bisher nie gekannten Ausmaß."

Merz bietet Scholz Zusammenarbeit bei Lösung der Flüchtlingsfrage an

Friedrich Merz hat sich zum Thema Migration auch an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gewandt und ihn gebeten, gemeinsam mit der Union eine Lösung für die Flüchtlingskrise in Deutschland zu suchen. „Ich biete Ihnen an: Lassen Sie uns das zusammen machen, und wenn Sie das mit den Grünen nicht hinbekommen, dann werfen Sie sie raus, dann machen wir es mit Ihnen – aber wir müssen dieses Problem lösen“, sagte Merz am Samstag auf dem Parteitag der Schwesterpartei CSU in München.

Das Angebot sei nicht auf die Landtagswahlen in Bayern und Hessen am 8. Oktober ausgerichtet. „Wir haben hier einen solchen Sprengstoff für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft“, sagte Merz. Wenn das Problem nicht gelöst werde, sei Scholz alleine für die dann unter Umständen nicht mehr aufzuhaltenden Folgen verantwortlich. „Einschließlich der weiteren Radikalisierung unseres Parteienspektrums in der Bundesrepublik Deutschland“, fügte Merz hinzu.