Geht es nach Gesundheitsminister Karl Lauterbach, soll Cannabis in Deutschland demnächst legal sein. Symbolfoto: dpa/Sebastian Gollnow

Lauterbach will Eckpunkte vorstellen Pläne für Cannabis-Legalisierung werden konkreter – welche Regeln gelten sollen Von dpa | 11.04.2023, 18:10 Uhr

Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist sich sicher: Die Legalisierung von Cannabis in Deutschland wird kommen. Am Mittwoch will der SPD-Politiker entsprechende Pläne vorstellen.