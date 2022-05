ARCHIV - Die Schriftzug «Polizei» leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder Lübeck Buttersäure-Störaktion gegen Grüne: Zeugen gesucht Von dpa | 04.05.2022, 13:10 Uhr

Die Lübecker Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte mit dem Versprühen von Buttersäure eine Wahlkampfveranstaltung der Grünen verhindert haben. Bei der für vergangenen Samstag geplanten Veranstaltung sollte auch Außenministerin Annalena Baerbock sprechen. Ersten Erkenntnissen zufolge hielten sich am Freitagabend gegen 21.00 Uhr mehrere unbekannte Personen unerlaubt auf dem Gelände der Lübecker Freilichtbühne auf, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Staatsschutzkommissariat der Polizei rief diese Personen auf, sich als Zeugen zu melden. Darüber hinaus werden weitere Zeugen gesucht, um die Störaktion aufzuklären. An diesem Sonntag wird in Schleswig-Holstein der Landtag neu gewählt.