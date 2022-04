Schule FOTO: Bernd Weißbrod Corona-Pandemie Verbände kritisieren Ende der Maskenpflicht an Schulen Von dpa | 01.04.2022, 10:11 Uhr | Update vor 52 Min.

Mit dem Inkrafttreten der neuen Corona-Regeln fällt nun auch in den meisten Schulen die Maskenpflicht. In Berlin war es am Freitag schon soweit. Bildungsgewerkschaften kritisieren den Schritt als zu früh.