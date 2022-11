Bundesjustizminister Buschmann besucht Ukraine Foto: Anne-Beatrice Clasmann/dpa up-down up-down Justiz Buschmann verspricht in Kiew Unterstützung für EU-Beitritt Von dpa | 04.11.2022, 11:56 Uhr

In der Ukraine ist das Interesse groß an einer Aufnahme in die Europäische Union. Justizminister Buschmann sagt dem Land Unterstützung zu bei der Erarbeitung der nötigen rechtsstaatlichen Standards.