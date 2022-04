Peter Tschentscher FOTO: Jonas Walzberg Krisenhilfe Bürgermeister Tschentscher würdigt Flüchtlingshelfer Von dpa | 14.04.2022, 02:30 Uhr | Update vor 12 Min.

Mit Besuchen bei der Bürgerstiftung Hamburg und Hanseatic Help will Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) heute Nachmittag (13.00 und 14.00 Uhr) das zivilgesellschaftliche Engagement für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine würdigen. In Hamburg gebe es vielfältige Möglichkeiten, zu helfen. Bei seinen Besuchen wolle sich Tschentscher bei den Helfern bedanken und ihre Arbeit sichtbar machen, teilte die Senatskanzlei mit.